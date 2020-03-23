الدفاع الروسية: لا إصابات بفيروس كورونا المستجد بين عسكريينا ومستعدون لأي سيناريو

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي إصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بين العسكريين الروس، مشددة على استعدادها للرد على أي سيناريو محتمل.

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وقال مدير الإدارة الطبية العامة لوزارة الدفاع الروسية، دميتري تريشكين، في تصريح صحفي: "حتى اليوم الحالي لا توجد حالات إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين عسكريينا".

وأوضح تريشكين أن "الأوضاع الصحية الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا لا تزال مريحة في القوات المسلحة".

وأكد أن مخزونات القوات المسلحة الروسية تحتوي بشكل دائم على الاحتياطات الضرورية لكل الأدوية والعقارات ووسائل الحماية الصحية وأحدث المعدات الطبية لتقديم المساعدة الطبية الدقيقة لكل المصابين بأمراض ناجمة عن الفيروسات.

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وتابع: "تم إعداد مراكز خاصة لإجراء فعاليات المراقبة الطبية على أساس المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

وشدد تريشين في هذا السياق على أن المساعدات الطبية التي تقدمها روسيا لإيطاليا لن تنعكس سلبا على الإطلاق على القدرات الخاصة بضمان الأمن الصحي للمواطنين الروس.

وأكد المسؤول في وزارة الدفاع الروسية: "مستعدون للتجاوب سريعا وبشكل كامل مع أي تطور محتمل للأحداث".

وحتى اليوم الاثنين سجلت في أراضي روسيا 438 إصابة بفيروس كورونا المستجد، 262 منها في العاصمة موسكو، دون رصد أي وفيات.

المصدر: وكالات