نائب عمدة موسكو: تعافي 8 أشخاص من عدوى فيروس كورونا في العاصمة

صرحت نائب عمدة موسكو أناستاسيا راكوفا، اليوم السبت، بأن ثمانية أشخاص في موسكو قد تعافوا من عدوى فيروس "كورونا" المستجد، وتم إخراجهم بالفعل من المنشآت الطبية التي كانوا فيها.

وقالت راكوفا :"لدينا أخبار جيدة​​​. تم علاج ثمانية أشخاص أصيبوا بهذه العدوى وقد تعافوا بالكامل وخرجوا من منشآتنا الطبية".

إقرأ المزيد

في سياق متصل أعلن، رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أمس الجمعة، أن علماء بلاده يختبرون حاليا 6 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

المصدر: إنترفاكس