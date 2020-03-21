 
مباشر

نائب عمدة موسكو: تعافي 8 أشخاص من عدوى فيروس كورونا في العاصمة

أخبار روسيا

نائب عمدة موسكو: تعافي 8 أشخاص من عدوى فيروس كورونا في العاصمة
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhke

صرحت نائب عمدة موسكو أناستاسيا راكوفا، اليوم السبت، بأن ثمانية أشخاص في موسكو قد تعافوا من عدوى فيروس "كورونا" المستجد، وتم إخراجهم بالفعل من المنشآت الطبية التي كانوا فيها.

وقالت راكوفا :"لدينا أخبار جيدة​​​. تم علاج ثمانية أشخاص أصيبوا بهذه العدوى وقد تعافوا بالكامل وخرجوا من منشآتنا الطبية".

إقرأ المزيد
موسكو: سننتج لقاحا ضد كورونا خلال 11 شهرا
موسكو: سننتج لقاحا ضد كورونا خلال 11 شهرا

في سياق متصل أعلن، رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أمس الجمعة، أن علماء بلاده يختبرون حاليا 6 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا