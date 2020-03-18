هيئة مكافحة الاحتكار الروسية تقاضي ورشة لصناعة شواهد القبور استغلت صورة كيندي ومونرو

حركت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية قضية ضد إحدى ورشات صناعة شواهد القبور، إثر استخدامها صورة الراحلين الرئيس الأمريكي جون كيندي، والممثلة مارلين مونرو في الدعاية لمشغولاتها.

وذكر المكتب الإقليمي لإدارة مكافحة الاحتكار في مدينة بيرم الروسية، أن "القضية رفعت وفقا للفقرة 11 من المادة 5 من الدستور المتعلقة بالدعاية، وانتهاكات الضوابط المرعية".

وأضاف، أن "العقوبة حسب القانون المذكور قد تصل إلى الغرامة بـ20 ألف روبل (تقريبا 300 دولار)".

وتابع: "تم تحديد الشخص المتهم في القضية، وهو رجل أعمال محلي".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القضية تم رفعها عقب تصوير سكان مدينة بيرم الإعلان في إحدى محطات الباص في المدينة، ونشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "نوفوستي"