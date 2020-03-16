السلطات الروسية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 93

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في مؤتمر صحفي، بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا إلى 93 شخصا بعد أن كان هذا العدد على مستوى 63 حالة أمس الأحد.

وأشارت غوليكوفا إلى أن 4 مصابين يعتبرون متعافين، فيما لا يزال 79 شخصا في المستشفيات بينهم 57 في حالات طفيفة.

وشددت المسؤولة الروسية على أن 86 شخصا من أصل المرضى الـ93 أصيبوا بالفيروس خارج روسيا.

وأشارت إلى أن قطاع الإنتاج الطبي في روسيا يصنع نحو 100 ألف فحصا خاصا بفيروس كورونا يوميا، متعهدة بأن يتم إرسال كميات ضرورية منها إلى كل الاقليم الروسية.

المصدر: وكالات