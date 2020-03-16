روسيا: سنكمل تزويد الصين بصواريخ "إس-400" في 2020

أكدت روسيا أنها ستكمل توريد منظومات صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" إلى الصين، في إطار الصفقة المبرمة بين الطرفين حتى نهاية العام الجاري.

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وقال مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية دميتري شوغاييف في حديث لوكالة "إنترفاكس"، إن روسيا وردت للتو إلى الصين منصات الإطلاق والأجهزة الخاصة بالمنظومات، والعملية ستكتمل بتسليم الصين الصواريخ ذاتها.

وقال شوغاييف: "علينا إنجاز تنفيذ التزاماتنا بتوريد الصواريخ حتى نهاية العام الجاري. سنفعل ذلك في الموعد المحدد".

وسبق أن ذكر رئيس شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية الحكومية ألكسندر ميخييف، أن انتشار كورونا قد يؤثر على سير توريد "إس-400" للصين.

وتعتبر الصين أول دولة عقدت صفقة مع روسيا لشراء "إس-400"، حيث أبرم الاتفاق عام 2015.

وتم توريد الكتيبة الأولى من هذا السلاح إلى الصين عام 2018، بينما لم تنطلق بعد عملية تصدير الكتيبة الثانية.

المصدر: إنترفاكس + وكالات