سبب الوفاة ليس كورونا.. وفاة رجل في موسكو أشيع أنه قضى بالفيروس

أعلنت مديرية الصحة في موسكو، أن المريض الذي توفي في أحد مستشفيات العاصمة لم يكن مصابا بفيروس كورونا المستجد، رغم الاشتباه بوجود المرض لديه عند دخوله المستشفى.

وذكرت المديرية، أن الوفاة حدثت نتيجة نزيف الغدة الكظرية على خلفية استفحال أمراض مزمنة كان يعاني منها المرسض.

وجاء في بيان صدر عن المديرية: "لم يعثر الأطباء في الرئتين بعد تشريح المتوفى على أي تغيرات يتسبب بها فيروس كورونا ولم تكشف التحاليل عن إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وأشارت إلى أن الرجل دخل المستشفى في حالة خطيرة مستفحلة، وتوفي بعد مرور 40 دقيقة.

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وأكدت أن الأطباء حاولوا إنعاشه في سيارة الإسعاف وخلال وجوده في العناية المركزة، بلا جدوى.

وقالت المديرية إن المتوفى وعمره 75 عاما، كان مصابا بسرطان البروتسات والتهاب الكبد المزمن.

وفي وقت سابق، أفادت بعض وسائل الإعلام بأن "الرجل عاد في منتصف فبراير من شمال إيطاليا وفي 11 مارس تم نقله إلى المستشفى إثر تشخيص إصابته بالتهاب رئوي ناجم عن كورونا".

المصدر: لينتا رو