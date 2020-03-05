بوتين: كاسبيرسكي لا يقل قدرة على الابتكار عن إيلون موسك

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مؤسس شركة "مختبر كاسبيرسكي" وخبير البرمجة البارز يفغيني كاسبيرسكي، لا يقل قدرة على الابتكار عن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وفي معرض إجابة بوتين عن سؤال خلال مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية ضمن مشروع "20 سؤال لفلاديمير بوتين" حول من هي الشخصيات الموهوبة مثل إيلون موسك، يمكن أن يقتدي الشباب بهم، قال بوتين: "لدينا يفغيني كاسبيرسكي، صاحب شركة (مختبر كاسبيرسكي) وخبير البرمجة البارز".

وأعاد بوتين إلى الأذهان أن الشركة التي يترأسها، كاسبيرسكي، هي من إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال التقنيات المعلوماتية والأمن الكمبيوتري، مؤكدا أن "مختبر كاسبيرسكي" كان يمكن أن "تحرز نجاحات أكبر لولا القيود المفروضة عليها من قبل بعض الدول".

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ووفقا لبوتين، فإن يفغيني كاسبيرسكي، ليس وحيدا ضمن المبتكرين البارزين الروسمشيرا إلى ان هناك مهندسون وعلماء يسهمون في تطوير العلم الروسي والعالمي. ومن بينهم الذين ابتكروا منظومة الليزر "بيريسفيت" ومنظومة إسكندر" للصواريخ وغيرهم من الخبراء في مجال الصناعة النووية وصناعة الطائرات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا