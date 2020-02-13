اتصال هاتفي بين رئيس الأركان الروسي ونظيره التركي بخصوص إدلب

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف مع نظيره التركي يشار غولر الوضع في إدلب بسوريا.

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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا مسائل جدول الأعمال الثنائي لوزارتي الدفاع الروسية والتركية، المتعلقة بالوضع في سوريا، وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

ولم تكشف الوزارة عن مزيد من التفاصيل.

وتأتي المكالمة على خلفية تصاعد ملموس للتوتر مع تركيا في ظل تقدم الجيش السوري في ريف إدلب، آخر معقل للمسلحين في سوريا.

واتهمت أنقرة العسكريين الروس والسوريين بشن هجمات على الجنود الأتراك والمدنيين في منطقة إدلب لوقف التصعيد وخرق اتفاق سوتشي للهدنة هناك.

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من جانبها، رفضت موسكو المزاعم التركية وأكدت في بيان أصدرته أمس الأربعاء أن السبب وراء تأزم الوضع في إدلب هو عدم تنفيذ تركيا التزاماتها.

المصدر: RT