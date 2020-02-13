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بوتين: لن أسمح بترقيم الوالدين ما دمت رئيسا

مجتمع

بوتين: لن أسمح بترقيم الوالدين ما دمت رئيسا
Sputnik
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أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن رفضه القاطع لتبني مفهوم "الوالد رقم 1" و"الوالد رقم2" في روسيا، عوضا عن كلمتي الأب والأم المعهودتين في المجتمع الروسي.

وقال بوتين خلال اجتماع مع مجموعة العمل الخاصة بإعداد التعديلات على الدستور، إن هذا الأمر لن يحدث أبدا ما دام هو رئيسا لروسيا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتين، كان قد تطرق في نوفمبر الماضي لهذه القضية والجدل الدائر حولها في أوروبا واعتماد بعض الدول ترقيم الأبوين للمساواة، وأكد أنه يأمل ألا يتم في روسيا التخلي عن كلمة "الأم".

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استبدال كلمتي الأب والأم، بمفهومي "الوالد رقم 1" و"الوالد رقم2"، انتشر مؤخرا في عدد من الدول الغربية، وتعرض لانتقادات لاذعة من روسيا على المستويين العام والرسمي.

وتستخدم صيغة "الوالد رقم 1" و"الوالد رقم2" في الوثائق الرسمية في الولايات المتحدة وفرنسا اعتبارا من 2011، فيما تبرر سلطات الدول الغربية ذلك، بتزايد عدد العائلات من جنس واحد.

المصدر: لينتا رو

 

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