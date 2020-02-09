محمد رمضان يرد على الطيار الموقوف عن العمل بسببه

اعتذر الفنان المصري المشهور، محمد رمضان، على الهواء لمواطنه الطيار، أشرف أبو اليسر، بعد أن تسبب بإيقافه عن مهنته مدى الحياة إثر حادث تصوير فيديو في قمرة الطائرة خلال رحلة للرياض.

وقال رمضان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، ليلة الأحد، إنه لن يتخلى عن أبو اليسر، مضيفا: "مستاء لقطع عيشه، وأعتذر له على الهواء، واللي يعوضه أنا هعمله".

وتابع رمضان: "الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة الكبيرة.. حاولت بالفعل إعادته للعمل، والموضوع تابع لسلطة الطيران المدني، ولكنها كيان محدش يقدر يتدخل في عملهم، حاولت بقدر الإمكان أفهمهم أني لا سقت طيارة ولا عملت حاجة وأخذت فقط صورة تذكارية".

وأضاف: "لم ولن أتخلى عنه.. أي شيء يطلبه أنا تحت أمره.. ودي مش أخلاقنا ولا أخلاق ولاد البلد، أنا مولود في منطقة شعبية وصعيدي ووالدتي من الغربية، فأصولي تمنعني أن أتخلى عن حد تعرض للأذى بسببي".

وأعرب رمضان عن أمله في أن يصل صوته إلى سلطة الطيران المدني، لإيجاد حل آخر غير إيقاف الطيار مدى الحياة.

وأكد محمد رمضان، الذي عبر عن حزنه بسبب خسارة الطيار لعمله الذي استمر مدة 40 عاما، أنه لم يمنح الطيار وعدا بعدم نشر مقطع الفيديو الذي التقطه معه في قمرة الطائرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أصدرت سلطة الطيران المدني المصري تعليمات بإيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد، بسبب الواقعة، وإحالتهما للتحقيق العاجل وذلك لارتكابهما فعلا ممنوعا منعا باتا، طبقا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران.

المصدر: وسائل إعلام مصرية