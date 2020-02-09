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قتيلان و29 جريحا بحادث مروري وسط روسيا

أخبار روسيا

قتيلان و29 جريحا بحادث مروري وسط روسيا
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تصادم شاحنة وحافلة ركاب في مقاطعة كيميروفو
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 29 آخرون، نتيجة تصادم حافلة ركاب وعربة شحن في مقاطعة كيميروفو وسط روسيا، اليوم الأحد، وفقا لشرطة المرور الروسية.

وقالت الشرطة إن 29 شخصا تقدموا بطلبات للمساعدة الطبية، والعمل جار لتحديد مدى خطورة إصاباتهم.

وأوردت السلطات أن الحادث وقع في الساعة 11:50 صباح الأحد عند إحدى الطرق بمقاطعة كيميروفو، حيث فقد سائق الشاحنة السيطرة عليها وسارت في عكس اتجاه السير، ما أسفر عن تصادمها وجها لوجه بحافلة كانت تقل 51 راكبا. وتسبب التصادم بمصرع سائق الشاحنة في مكان الحادث وإصابة عشرات من ركاب الحافلة، من بينهم امرأة توفيت في المستشفى متأثرة بجراحها.

وبدأت السلطات تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.

المصدر: تاس

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