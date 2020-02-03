روسيا تؤجل منتدى استثماريا دوليا تفاديا لكورونا

قررت الحكومة الروسية تأجيل منتدى الاستثمار الروسي الدولي المزمع في سوتشي حتى إشعار آخر، تفاديا لفيروس كورونا.

وورد في قرار الحكومة، الذي نشر على موقع مجلس الوزراء الروسي: "تأجيل عقد منتدى الاستثمار الروسي، المقرر بين 12 و14 فبراير 2020 حتى إشعار آخر".

وكلفت الحكومة، اللجنة المنظمة لإعداد وإدارة المنتدى الاستثماري، بتقديم مقترحاتها حول المواعيد الجديدة لعقد الفعالية.

وسبق للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وأعلن أنه يجري بحث احتمال تأجيل الفعالية، بسبب خطر انتشار فيروس كورونا، ولكن القرار النهائي متروك لرئيس الحكومة.

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المصدر: نوفوستي