بوتين: محاولات التعتيم على جريمة الهولوكوست غير مقبولة

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برسالة إلى المشاركين وضيوف حفل "حافظ الذكرى"، الذي يقام في موسكو بمناسبة إحياء اليوم العالمي لذكرى ضحايا الهولوكوست.

إقرأ المزيد

وأشار في رسالته، التي نشرها الكرملين، اليوم الأحد، إلى أن "الهولوكوست تعد من أكثر صفحات التاريخ العالمي مأساوية وسوادا. إن جرائم النازيين وأعوانهم لا تسقط بالتقادم، لا غفران لها ولا نسيان. وكل محاولات التعتيم على تلك الأحداث وإعادة كتابة التاريخ غير مقبولة وغير أخلاقية".

وتابع بوتين: "من واجبنا المشترك أن نحفظ وننقل للأجيال القادمة الحقيقة عن أكثر حروب القرن العشرين دموية، عن ملايين الناس الذين تمت إبادتهم في غرف الغاز، وهلكوا في معسكرات الموت والغيتوهات، وماتوا بسبب الأمراض والجوع، وعن أن الجيش الأحمر هو الذي وضع حدا لهذه الفظائع غير المسبوقة، الجيش الذي دحر النازية ولم ينقذ الشعب اليهودي وحده بل وشعوبا أخرى في كوكبنا من الإبادة والاستعباد".

وتشهد روسيا، وللمرة السادسة، أسبوع ذكرى ضحايا الهولوكوست، الذي يجري من 20 يناير وحتى 2 فبراير.

المصدر: تاس