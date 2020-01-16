بوتين: يراود البعض دائما إغراء إدارة روسيا من الخارج

أشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أنه شهد شخصيا في بعض الأحيان على بروز إغراء إدارة روسيا من الخارج لدى البعض.

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وجاء تعليق بوتين هذا، خلال اجتماع مع أعضاء مجموعة عمل مقترحات تعديل الدستور التي طرحها على البرلمان الليلة الماضية.

وخلال اللقاء، تحدث رئيس اللجنة الدستورية بمجلس الاتحاد أندريه كليشا الذي أصبح أحد الرؤساء المشاركين الثلاثة لمجموعة العمل هذه.

وعقّب الرئيس بوتين على ما جاء في كلمة كليشا بالقول: "أنا أتفق معك في أنه تظهر لدى البعض دائما الرغبة في توجيه وإدارة روسيا من الخارج. لقد واجهنا ذلك خلال فترة طويلة، وأنا شخصيا ألاحظ هذا".

المصدر: نوفوستي