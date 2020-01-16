بعد فرار دام 3 سنوات.. القبض على زوجة "الرب كوزي"

اعتقل الأمن الروسي عازفة الكمان أناستاسيا تشيبوتاريفا، زوجة أندريه بوبوف مؤسس فرقة "الإله كوزي" الدينية الوثنية، المدان بالنصب والاحتيال، والقابع في أحد سجون موسكو.

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وذكر مصدر مطلع، أنه تم في وقت سابق من هذا الشهر، القبض على السيدة المذكورة بتهمة النصب والاحتيال.

وضبطها رجال الأمن ومعها خمسة من أتباع الفرقة الفارين الملاحقين فدراليا طيلة السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار المصدر، إلى أنه تم فتح التحقيق مع الموقوفين بجرائم "النصب والاحتيال، وتشكيل منظمة غير تجارية انتهكت حقوق المواطنين".

ووفقا للمحققين، عمل المتهمون في العديد من المعارض الأرثوذكسية، وتحت ستار الكنيسة، قاموا بجمع التبرعات من أجل ترميم الكنائس ومساعدة الأرثوذكس في جنوب شرق أوكرانيا.

ولاحقا تم استخدام هذه الأموال، لتلبية احتياجات طائفة "الرب كوزي" وبلغ إجمالي المبالغ المسروقة حوالي 7.5 مليون روبل.

بالإضافة إلى ذلك، يشتبه المحققون في ممارسة الموقوفين للعنف البدني والنفسي المنتظم ضد أفراد طائفتهم وأتباعهم فيها.

قام بوبوف، الذي يطلق على نفسه اسم "الإله كوزي"، بتأسيس طائفته هذه في التسعينات، وتميز بوضع مجموعة من النسوة في مقام الحريم الخاص به.

وتم اعتقال بوبوف والدائرة المقربة منه في سبتمبر 2015 وتمت في الشقق السبع التابعة للطائفة بموسكو، مصادرة حوالي 43 مليون روبل وأكثر من 100 ألف دولار ومطبوعات خاصة بالطائفة.

وفي يوليو 2018، أدانت المحكمة بوبوف بممارسة النصب والاحتيال وتشكيل منظمة دينية تخريبية.

المصدر: لينتا رو