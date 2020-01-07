بوتين يهنئ الأرثوذكس بعيد الميلاد

قال المكتب الصحفي للكرملين، اليوم، إن الرئيس فلاديمير بوتين، هنأ المسيحيين الأرثوذكس وجميع المواطنين الروس الذين يحتفلون بعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي.

وجاء في التهنئة: "في أيام عيد الميلاد المشرقة، يشعر ملايين الناس في جميع أنحاء العالم بالفرح والسمو الروحي، وبمشاعر خاصة عند التعاطي مع تقاليد عمرها قرون تنتقل من جيل إلى جيل. في هذه الأيام تطفح قلوبهم بالمحبة والإيمان بانتصار الخير والعدالة".

وأشار الرئيس بوتين، في التهنئة، إلى أن "الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وغيرها من الطوائف المسيحية في روسيا، تلعب دورا خلاقا كبيرا في تعزيز الأسس الروحية والأخلاقية للمجتمع، وفي الحفاظ على تراثنا التاريخي والثقافي، في تربية الشباب. مثل هذا العمل الكبير والمثمر مهم للغاية، ويستحق التقدير العميق".

وقال بوتين في التهنئة: "أتمنى للمسيحيين الأرثوذكس، وجميع المواطنين الروس المحتفلين بعيد الميلاد، الصحة والرفاهية".

المصدر: إنترفاكس