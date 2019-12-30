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هيئة الأمن الروسي: الموقوفان للاشتباه بالإعداد لهجمات إرهابية في بطرسبورغ يدليان باعترافاتهما

أخبار روسيا

هيئة الأمن الروسي: الموقوفان للاشتباه بالإعداد لهجمات إرهابية في بطرسبورغ يدليان باعترافاتهما
Sputnik
توقيف أحد المواطنين الروسيين المشتبه بضلوعهما في الإعداد لهجمات إرهابية في مدينة سان بطرسبورغ
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أوردت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أن المواطنين الروسيين اللذين تم توقيفهما مؤخرا في سان بطرسبورغ، بناء على معلومات استخبارية أمريكية، اعترفا بإعدادهما لشن هجمات في هذه المدينة.

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وأشارت الهيئة إلى أن المشتبه بهما اللذين لم يكشف عن اسميهما، أوقفا في 27 ديسمبر بناء على المعلومات المقدمة من قبل الاستخبارات الأمريكية، وجرى فتح ملف جنائي في حقهما بتهمة "المشاركة في نشاطات تنظيم إرهابي".

ويوم الأحد 29 ديسمبر، شكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على توفير معلومات استخبارية أسهمت في إحباط هجمات إرهابية في سان بطرسبورغ أثناء أعياد رأس السنة الجديدة.

المصدر: نوفوستي

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