تشكيل جوي روسي يجري عام 2020 ما يزيد عن 400 تدريب عسكري

يجري تشكيل القوات الجوية والدفاع الجوي التابع للمنطقة المركزية في الجيش الروسي عام 2020 ما يزيد عن 400 تدريب عسكري وتكتيكي بمختلف الأنواع.

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وسيشارك أفراد التشكيل طيلة العام في 30 تدريبا تكتيكيا جويا، بما فيها تلك التي تستخدم فيها الذخائر الحية. وسيجري التشكيل كذلك مناورات مشتركة مع القوات البرية وطواقم منصات الصواريخ التابعة للدفاعات الجوية في المنطقة المركزية للجيش الروسي.

وسيتدرب أفراد التشكيل أثناء التدريبات على تنظيم الاستخدام القتالي للطائرات والمروحيات ومراقبة الأجواء من قبل وسائل الدفاع الجوي والقيام بدوريات بغية مرافقة المقاتلات.

وزارة الدفاع الروسية

وعلاوة على ذلك فإن أفراد التشكيل سيشاركون بأكثر من 10 مسابقات، بما في ذلك مسابقة "أفيا دارتس- 2020" لفن قيادة الطائرات ومسابقتي "مفتاح السماء" و"الخطوط الجوية" حيث تتم محاكاة المعارك الجوية.

المصدر: وزارة الدفاع