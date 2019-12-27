رويترز: تحطم طائرة على متنها 100 راكب بالقرب من مطار ألماتي في كازاخستان
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أفادت وسائل إعلامية بسقوط طائرة تابعة لشركة الطيران الكازاخية "بيك أير" بعد إقلاعها من مطار ألما تي في كازاخستان، كان على متنها 100 شخص، وأنباء عن مقتل 7 ركاب في حصيلة أولية.
#BREAKING Update : At least 7 dead after a plane carrying 100 people crashes into a building shortly after take-off near Almaty, Kazakhstan. #Алматыpic.twitter.com/XNPWqH7o8L— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) December 27, 2019
Самолет упал близ Алматы: есть выжившие pic.twitter.com/hQEftPeTRs— МИА Казинформ (@kazinformkz) December 27, 2019