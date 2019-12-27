 
مباشر
عاجل
الطيران المدني في كازاخستان يعلن في حصيلة أولية عن مقتل 7 من ركاب الطائرة المنكوبة

رويترز: تحطم طائرة على متنها 100 راكب بالقرب من مطار ألماتي في كازاخستان

أخبار روسيا

رويترز: تحطم طائرة على متنها 100 راكب بالقرب من مطار ألماتي في كازاخستان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mz07

أفادت وسائل إعلامية بسقوط طائرة تابعة لشركة الطيران الكازاخية "بيك أير" بعد إقلاعها من مطار ألما تي في كازاخستان، كان على متنها 100 شخص، وأنباء عن مقتل 7 ركاب في حصيلة أولية.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الصين تقرر إعادة تفسير النصوص الدينية بما يتناسب مع أفكار الحزب الحاكم