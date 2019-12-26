بوتين: أنام قليلا في الفترة الماضية

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أولى مباريات دوري هوكي الجليد التي تجري في الساحة الحمراء، بأنه في الأيام الأخيرة لا ينام أكثر من 4 إلى 5 ساعات.

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وكانت أول مباراة في دوري هوكي الجليد جرت بالساحة الحمراء بقلب موسكو، بين فريقين أحدهما ضم بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو وعدد من لاعبي الهوكي المخضرمين، فيما ضم الفريق المنافس أليكسي ديومين حاكم منطقة تولا وشخصيات عامة أخرى.

وفي حوار خلال فترة الاستراحة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورجل الأعمال غينادي تيمتشينكو، أبلغ الأخير بوتين بأنه يعمل كثيرا ويحس بالإجهاد، مضيفا قوله "ومع ذلك ما زلنا في حاجة لتخصيص وقت للتدريب".

ورد الرئيس الروسي على محدثه قائلا إنه يشكو من قلة النوم في الفترة الأخيرة، مضيفا "أنام قليلا.. من أربع إلى خمس ساعات.. إنها لا يكفي".

المصدر: نوفوستي