رحيل رئيس الأركان السابق لكبير المستشارين العسكريين السوفيت في مصر

توفي يوم 25 ديسمبر عن عمر يناهز 96 عاما مارشال الجيش السوفيتي محمود غارييف.

أفادت بذلك ممثلية جمهورية تتارستان في موسكو.

ولد محمود غارييف عام 1922 في مدينة تشيليابينسك بمنطقة الأورال الروسية والتحق عام 1939 بكلية طشقند العسكرية.

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المارشال محمود غارييف هو قائد عسكري سوفيتي روسي بارز شارك في 6 حروب، بما في ذلك الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) والحرب السوفيتية اليابانية (عام 1945) والحرب الأفغانية وحرب الاستنزاف مع اسرائيل.

كما شارك في معركة موسكو(1941 – 1942) حيث تولى بسن 19 عاما قيادة كتيبة المشاة.

وتولى عامي 1970 – 1971 قيادة أركان كبير المستشارين العسكريين السوفيت في جمهورية مصر العربية، ثم تم تعيينه عام 1989 مستشارا عسكريا لرئيس أفغانستان ونائبا لرئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة السوفيتية.

وبعد إحالته إلى التقاعد عام 2002 تولى قيادة أكاديمية العلوم العسكرية.

المصدر:غازيتا. رو