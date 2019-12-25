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نزاربايف يكشف انطباعاته عن أول لقاء مع بوتين

أخبار روسيا

نزاربايف يكشف انطباعاته عن أول لقاء مع بوتين
Sputnik Sergei Subbotin
رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف يلتقي رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في 24 سبتمبر 1999
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كشف أول رئيس لكازاخستان، نور سلطان نزاربايف أنه في أول لقاء جمعه قبل 20 عاما مع الرئيس الروسي المستقبلي فلاديمير بوتين، اندهش بحيويته واستعداده للرد بوضوح على أي تحد.

وقال نزاربايف في حديث لوكالة "نوفوستي" نشر اليوم الأربعاء: "أول شيء أدهشني في شخصية فلاديمير بوتين عندما أصبح رئيسا للحكومة الروسية (عام 1999)، هو سعة اطلاعه وحيويته واستعداده لحل أصعب القضايا".

وأضاف أن انطباعا قد تكون لديه بأن "ذلك السياسي الشاب حينذاك مستعد لكل ما تعد له الحياة، وأنه قادر على الاستجابة الواضحة لأي تحد".

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واعتبر الرئيس الأول لكازاخستان، أن "الشعب الروسي محظوظ جدا كون بوتين قد ترأس البلاد وقادها عبر أصعب المحن"، مضيفا أن "روسيا تحت قيادته أصبحت قوة عظمى مجددا".

المصدر: "نوفوستي"

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