الكرملين: العقوبات الأمريكية الأخيرة لن تبقى دون رد

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن موسكو سترد على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا، وأن الخطوات الانتقامية ستلبي بالكامل المصالح الوطنية لروسيا.

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وشدد بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين على أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا (الرد).

لكنه شدد على أن مثل هذه الخطوات لن تبقى دون معاملة بالمثل في أي حال من الأحوال.

وشدد بيسكوف على أن "كيف ومتى يتم ذلك سيكون مسألة تتعلق بالمصالح الوطنية لروسيا".

وأعلن أنه سيتم اتخاذ خطوات انتقامية عندما "ستلبي على أفضل وجه المصالح الوطنية لبلدنا".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن أن إقدام واشنطن على فرض عقوبات على مشروعي "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي، لا يترك لأي بلد مجالا للشك في عدم موثوقية الولايات المتحدة.

ومساء يوم الجمعة الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون الميزانية الدفاعية للعام 2020، والذي تضمن تخصيص أموال "لمواجهة روسيا" في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات على خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي".

وعقب الإعلان عن فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على مشروعي أنابيب الغاز الروسية، أكدت شركة "Nord Stream 2 AG" تعليق إنشاء خط أنابيب "السيل الشمالي-2"، وذلك بعد أن علقت شركة "Allseas" السويسرية الهولندية مشاركتها في مد الأنابيب للمشروع في انتظار توضيحات من السلطات الأمريكية.

المصدر: "إنترفاكس"