إطلاق نار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي في موسكو

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قتل 3 أشخاص على الأقل، بإطلاق نار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي وسط موسكو، وفقا لما نقلته صحيفة "إيزفيستيا" الروسية.

وفتح مجهول النار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي في العاصمة الروسية موسكو، وذكر شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق نار وصيحات استغاثة قرب جسر كوزنيتسكي في موسكو.

⚡ В центре Москвы перестрелка, сообщают очевидцы:https://t.co/SOAchVHOdN



"Сидим значит на кузнецком мосту в кафе, напротив начинается перестрелка: машины поперёк дороги, полиция с автоматами". pic.twitter.com/IWYnDU8qlu — #necro_tv (@tvnecro) December 19, 2019

وذكر آخرون أن إطلاق النار أدى إلى إصابة اثنين من المارة بجروح.

‼️ Около здания ФСБ в центре Москвы неизвестный открыл стрельбу из автомата. По предваительным данным, есть погибший.https://t.co/oqu09S1hFQpic.twitter.com/fXyfkbinzm — Ilya Varlamov (@varlamov) December 19, 2019

وتفيد الأنباء، بأن شخصا مجهولا فتح النار من سلاح رشاش، بالقرب من المبنى.

وقال شاهد عيان: "سمعنا صوت إطلاق رصاص وصراخا، وتم دفع الناس من الشارع إلى داخل المباني المجاورة لحمايتهم".

يتبع..