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هل يترشح بوتين لولاية رئاسية جديدة؟

أخبار روسيا

هل يترشح بوتين لولاية رئاسية جديدة؟
Sputnik
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يعارض إلغاء عبارة "على التوالي" من الدستور فيما يتعلق بعدد الولايات الرئاسية.

وقال بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي، إنه "خدم في المنصب الرئاسي فترتين متتاليتين، وبعد ذلك ترك المنصب، وفقا للدستور، ليحصل بعد ذلك على الحق في العودة إلى المنصب الرئاسي.. لكن هذا الشرط  في الدستور، يثير حفيظة بعض المحللين السياسيين والشخصيات الاجتماعية والعامة".

وأضاف: "ربما من الممكن إلغاء على التوالي".

وأشار الرئيس بوتين إلى أن الدستور، أداة حية يجب أن تواكب تطور المجتمع، لكن مع ذلك لا ينبغي تغييره أو إقرار دستور جديد، لأن الفصل الأول منه يتضمن بنودا أساسية لا ينبغي المساس بها حسب رأيي".

المصدر" RT

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من جانبها علقت رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة "روسيا سيغودنيا"، مارغاريتا سيمونيان، على تصريح الرئيس بوتين بخصوص عبارة "على التوالي" في الدستور الروسي، وقالت في تغريدة لها على "تويتر": "إذا كان هناك من يشك في أن الرئيس سيتنافس على ولاية رئاسية جديدة، فالرئيس لن يفعل ذلك".

المصدر: وكالات

 

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