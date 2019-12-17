 
مباشر

الأركان الروسية: مقاتلات "سو-57" الروسية نجحت في سوريا

أخبار روسيا

الأركان الروسية: مقاتلات
Sputnik ILYA PITALEV
مقاتلة "سو-57" الروسية من الجيل الخامس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mx06

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن مقاتلات "سو-57" الروسية من الجيل الخامس تجاوزت بنجاح المرحلة الثانية من اختبارها في سوريا.

وقال غيراسيموف في كلمة له أمام الملحقين العسكريين الأجانب، اليوم الثلاثاء، إن "تجارب مقاتلات سو-57 من الجيل الخامس لا تزال مستمرة. وتم اختبارها مجددا في سوريا، ونفذت كل المهام المحددة بنجاح".

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في فبراير 2018 أن مقاتلتين من نوع "سو-57" نفذتا برنامج التجارب في سوريا خلال يومين.

وفي أواخر عام 2018، نشرت وزارة الدفاع لأول مرة مقاطع فيديو لتحليق المقاتلات من هذا النوع في أجواء سوريا.

يذكر أن "سو-57" أحدث المقاتلات الروسية، وقامت بالتحليق لأول مرة في 2010. وطلبت وزارة الدفاع الروسية 76 طائرة من هذا النوع.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

  طيور البطريق تتمرن تحت أشعة الشمس