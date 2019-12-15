موسكو في انتظار رقم قياسي جديد في درجات الحرارة

لا يستبعد علماء الأرصاد الجوية بروسيا تسجيل رقم قياسي جديد في ارتفاع درجة الحرارة بموسكو يومي 19و 20 ديسمبر الجاري، حيث من المتوقع أن تصل الحرارة إلى حوالي 5.3 درجة فوق الصفر.

وفي حال تطابقت تنبؤات الأرصاد الجوية مع الواقع سيكون الأسبوع المقبل الأكثر دفئا قي روسيا منذ سنة 1886.

وبحسب علماء الأرصاد الجوية فإن الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري سيشهد درجات حرارة قد تفوق المعدلات المعتادة في نفس الفترة بـ5 درجات.

ولكن من المتوقع أيضا أن يشهد الأسبوع الرابع من الشهر الجاري انخفاض في درجات الحرارة بالعاصمة الروسية موسكو.

المصدر: نوفوستي