قناة RT تفوز بـ "جائزة الإنترنت الروسي"

فازت قناة RT التلفزيونية بـ "جائزة الإنترنت الروسي" في فئة "وسائل الإعلام والاتصالات".

ونقل موقع القناة الإلكتروني باللغة الروسية، اليوم الخميس عن مديره، يفغيني شيبيلوف، الذي تسلم الجائزة، قوله: "من دواعي سرورنا أن RT باللغة الروسية حظيت باهتمام هذا العام. ونحن في الحقيقة نعمل منذ فترة طويلة نسبيا، وقد تجاوز عدد متابعينا 30 مليون فرد".

وأشار شيبيلوف إلى أن RT تعطي أهمية كبيرة للمشاريع الاجتماعية التي أطلقتها، والتي مكنت القناة من مساعدة عشرات من المواطنين، مثل مشروعي "لست بمفردك" و"البقية مسؤوليتنا".

وتعد "جائزة الإنترنت الروسي" التي أسست في العام 2004 من قبل الوكالة الفدرالية للطباعة ووسائل الإعلام، من أبرز الجوائز الوطنية المشجعة للإنجازات البارزة في مجال تقنيات الإعلام وشبكة الإنترنت، وتسهم في تطوير القطاع الروسي من الشبكة العنكبوتية العالمية.

المصدر: RT