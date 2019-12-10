أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مسؤولين عسكريين من روسيا وإيران، بحثوا التعاون العسكري بين البلدين.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه عقد في موسكو يومي 9 و10 ديسمبر الاجتماع الثالث لفريق العمل الروسي الإيراني لشؤون التعاون العسكري".

وأضافت أن الجانبين "أشادا بمستوى تطور التعاون العسكري الثنائي الذي تم تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، وبحثا برنامج الفعاليات المشتركة للعام الحالي وحددا الخطط للعام 2020".

وعقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان الروسية الفريق البحري فيكتور ليينا، ونظيره الإيراني العميد قدير نظامي.

المصدر: تاس