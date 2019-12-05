بوتين يوافق على مشروع لضخ الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي غوردييف، أن الرئيس فلاديمير بوتين قد وافق على اقتراح مدّ خط أنابيب لضخ الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا.

وأضاف غوردييف، أن بوتين كلف الخبراء بدراسة المشروع بشكل نهائي وتحديد جدواه الاقتصادية والفنية، وقال: "تم تحديد ستة أشهر لإنجاز الدراسة وتقديم المقترحات".

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يذكر أن الصين كانت تعارض سابقا ضخ الغاز الروسي إليها عبر منغوليا، لكنها ليّنت موقفها في الآونة الأخيرة وصارت تؤيد هذا الخيار.

ووفقا للخبراء، سيستغرق إنجاز المشروع حوالي عامين وسيكون جاهزا للعمل خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

المصدر: لينتا رو