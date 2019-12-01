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مقتل 19 شخصا بتحطم حافلة سياحية بشرقي روسيا

أخبار روسيا

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أعلن المكتب الصحفي لمحافظ إقليم زابايكاليه في شرقي روسيا أن عدد ضحايا حادث تحطم حافلة خط "تشيتا - سريتينسك" بشرق روسيا وصل إلى 19 شخصا، فيما أصيب ما لا يقل عن 21 شخصا آخرين.

وجاء في بيان المكتب الصحفي: "الحادث الذي وقع اليوم في منطقة سريتينسك (في زابايكاليه) أسفر بحسب المعلومات الأخيرة عن وفاة 19 شخصا وإصابة 21 آخرين"​​​.

وسبق أن أكد ممثل هيئات الإنقاذ في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن المعلومات الأولية كانت تشير إلى "إصابة 33 شخصا، من بينهم 15 لقوا حتفهم".

وسبق أن أفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" بأن هناك طفلا في عداد الضحايا.

وأعلنت شرطة المرور في وقت سابق في بيان لها أن سبب الحادث هو انفجار العجلة الأمامية للحافلة، ما أسفر عن ميلها لليمين وسقوطها اللاحق من فوق الجسر إلى نهر كوينغ.

المصدر: سبوتنيك

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