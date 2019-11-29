بوتين: لا وقت للنقاش.. لابد من حل

أثناء اجتماعه بالمجلس الرئاسي لشؤون القوميات في مدينة نالتشيك بجمهورية قبردين بلقار قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوزير العلوم والتعليم العالي: لا وقت للنقاش، لابد من حل.

Котюкову снова досталось на совещании у Путина: "Нужно продумать и вопрос решить. Не обсудить, решить. Обсудить - это мы с вами большие специалисты, будем обсуждать до утра и еще и силы останутся. Нет, надо решить" pic.twitter.com/6hnZohOVCH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 29, 2019

ونشر موقع الكرملين في صفحته على "تويتر"، أن وزير العلوم والتعليم العالي، ميخائيل كوتيوكوف، قد نال نصيبه من تأنيب بوتين من جديد أثناء الاجتماع، حينما رد على الرئيس بقوله: "سوف نناقش هذه القضية"، فكان رد الرئيس: "لابد من التفكير وحل هذه القضية. لا بالنقاش، وإنما لابد من حل. في مسألة النقاش نحن متخصصون مخضرمون، وبإمكاننا النقاش حتى الصباح، وبعد ذلك سوف يتبقى لدينا قدرة على ذلك. كلا، لابد من حل".

المصدر: نوفوستي