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بوتين: لا وقت للنقاش.. لابد من حل

أخبار روسيا

بوتين: لا وقت للنقاش.. لابد من حل
Sputnik Mikhail Klimentev
الرئيس الروسي/ فلاديمير بوتين
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أثناء اجتماعه بالمجلس الرئاسي لشؤون القوميات في مدينة نالتشيك بجمهورية قبردين بلقار قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوزير العلوم والتعليم العالي: لا وقت للنقاش، لابد من حل.

ونشر موقع الكرملين في صفحته على "تويتر"، أن وزير العلوم والتعليم العالي، ميخائيل كوتيوكوف، قد نال نصيبه من تأنيب بوتين من جديد أثناء الاجتماع، حينما رد على الرئيس بقوله: "سوف نناقش هذه القضية"، فكان رد الرئيس: "لابد من التفكير وحل هذه القضية. لا بالنقاش، وإنما لابد من حل. في مسألة النقاش نحن متخصصون مخضرمون، وبإمكاننا النقاش حتى الصباح، وبعد ذلك سوف يتبقى لدينا قدرة على ذلك. كلا، لابد من حل". 

المصدر: نوفوستي

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