موسكو تفوز بجائزة أفضل وجهة سياحية في العالم

فازت مدينة موسكو بجائزة أفضل وجهة سياحية في العالم، في مسابقة شاركت فيها كل من مدينة نيويورك، ولندن، وباريس، وسيدني، وريو دا جانييرو، ولشبونة.

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، على صفحته في "تويتر": "حصلنا على جائزة تعد الأكثر اعتبارا في مجال السياحة، لقد فزنا بأوسكار".

وأوضح سوبيانين أن موسكو استقبلت خلال هذه السنة 19.5 مليون سائح، دون اعتبار السياح الذين سيزورون موسكو خلال احتفالات رأس السنة، ودون احتساب الـ45 مليون زائر للمدينة لمدة يوم واحد.

بدورها أكدت رئيس لجنة السياحة في العاصمة، إيكاترينا برونيكيفا، أن جوائز السياحة العالمية هي "علامة جودة" وإشارة إلى أن "موسكو تعزز مكانتها كمركز سياحي دولي".

وقالت: "هذه مدينة لها تاريخ وثقافة غنية، وواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وهي مدينة تجارية ضخمة، تترك موسكو انطباعا إيجابيا لدى السياح من مختلف الدول، حيث يشعرون بالراحة والأمان".

المصدر: نوفوستي