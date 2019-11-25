الكرملين يكشف موعد زيارة بوتين لتركيا ومناسبتها..

أعلن المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى تركيا ستجري في الأيام العشرة الأولى من يناير المقبل.

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وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين بهذا الشأن: "خلال واحدة من المحادثات الهاتفية التي جرت مؤخرا، بالفعل، اتفق بوتين وأردوغان على مطلع يناير، أريد أن أقول في الأيام العشرة الأوائل من يناير، سيكون القسم التركي من (السيل التركي) جاهزا بحلول هذا الوقت، وفعلا الحديث يدور عن إمكانية أن يزور بوتين تركيا، وهذه الرحلة قيد الإعداد".

يذكر أن "السيل التركي" يتضمن إقامة خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تصل إلى 15.75 مليار متر مكعب لكل منهما، الخط الأول سيكون مخصصا لتزويد المستهلكين الأتراك بالغاز الروسي، في حين سيمد الثاني دول جنوب وجنوب شرق أوروبا.

المصدر: نوفوستي