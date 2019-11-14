قتلى وجرحى بإطلاق نار بكلية في مقاطعة "آمور" أقصى شرق روسيا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة بمقاطعة "آمور" في الشرق الأقصى الروسي، اليوم الخميس، عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين إثر إطلاق نار بكلية بمدينة بلاغوفيشتشينسك.
ووفقا لبيانات الشرطة فإن إطلاق النار تم من قبل طالب (19 عاما) باستخدام بندقية صيد "مسجلة" باسمه، وأطلق النار على نفسه بعد الحادثة.
وفي مكان الحادث تم العثور على جثتي شابين توفيا في الحال جراء إطلاق النار، وثلاثة مصابين أعمارهم (17، 19، 20 عاما) أحدهم في حالة حرجة، وسجلت الحادثة تحت "دوافع عدوانية".
المصدر: نوفوستي
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