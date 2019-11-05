رجال الاستخبارات العسكرية الروسية يحتفلون بعيدهم المهني

يحتفل رجال الاستخبارات العسكرية الروسية يوم 5 نوفمبر بعيدهم المهني.

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وتم تأسيس الاستخبارات العسكرية في الجيش الأحمر يوم 5 نوفمبر عام 1918 كإدارة خاصة تولت التنسيق بين كل أقسام الاستخبارات في الجيش.

وقد وضعت تلك الإدارة أساسا لتشكيل هيئة الاستخبارات في الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية التي تسمى حاليا بالإدارة العامة لهيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الروسية.

ويعود تاريخ الاستخبارات العسكرية الروسية إلى عام 1654 حيث استحدثت بأمر من القيصر، أليكسي ميخايلوفيتش،(1645 - 1676) مديرية الشؤون السرية. أما عام 1810 فشهد تأسيس قلم الشؤون الخاصة الذي تولى بمرسوم أصدره الإمبراطور الروسي، ألكسندر الأول،(1801 - 1825) الاستطلاع الاستراتيجي وجمع المعلومات السرية خارج الامبراطورية الروسية.

ولعبت الاستخبارات العسكرية دورا هاما في كل الحروب التي خاضتها الإمبراطورية ودولة السوفيت والجيش الروسي وخاصة في دحر القوات الألمانية النازية إبان الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) حيث تم تشكيل مجموعات وفرق تابعة لإدارة الاستخبارات العسكرية في الأراضي السوفيتية المحتلة، كما تم تنظيم حرب الأنصار وراء الخطوط الأمامية للجبهة السوفيتية الألمانية.

فيما يتعلق بالاستخبارات العسكرية في الجيش الروسي المعاصر فإنها تنقسم إلى الاستخبارات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.

وهناك كذلك استخبارات القوات البرية والاستخبارات البحرية والجوية واستخبارات المدفعية والهندسة والشؤون الإدارية والاستخبارات الفضائية والاستخبارات الإلكترونية واستخبارات العملاء وذلك حسب المهام الموكلة إليها.

وتتضمن الاستخبارات العسكرية الروسية أقسام تحليل ومعالجة المعلومات المزودة بأحدث الوسائل التقنية.

وقال رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الروسية الفريق أول، إيغور سيرغون، إن الاستخبارات العسكرية الروسية تعد هيئة سرية خاصة وحيدة في العالم، تتضمن كل أنواع واتجاهات الاستطلاع المعروفة في الوقت الراهن.

المصدر: سلاح روسيا