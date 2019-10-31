روسيا تحيي ذكرى ضحايا مأساة تحطم طائرة الركاب فوق سيناء

جرى في كاتدرائية "ترويتسي إيزمايلوفسكي" بمدينة سان بطرسبورغ الروسية صباح اليوم الخميس قداس لأجل ضحايا كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية التي سقطت فوق شبه جزيرة سيناء عام 2015.

وقال سيرغي كوبيشكين، الذي تم تعيينه رئيسا للمعبد المقبل المكرس لضحايا تلك الكارثة الجوية: "سنصلى هنا اليوم بشكل مشترك من أجل راحة نفوس 224 شخصا بريئا قتلوا في السماء فوق سيناء. لا زال هناك ألم في قلوبنا.. وأهم مهمتنا هو الحفاظ على المحبة والذكرى والصلاة".

وجرى القداس في الساعة 07:14 صباح اليوم الخميس وحضره أقرباء ضحايا هذه الكارثة الجوية.

وبعد ذلك توجه المشاركون في الفعالية التذكارية إلى مقبرة "سيرافيموفسكويه" ليضعوا أكاليل من الزهور على تمثال "الأجنحة المطوية" الذي أقيم في مكان دفن بقايا الأشلاءغير المحددة لضحايا الكارثة.

ووقعت أكبر كارثة في تاريخ الطيران السوفيتي والروسي في 31 أكتوبر عام 2015 عندما تحطمت طائرة الركاب "Airbus A321" التابعة لشركة "كوغاليمافيا" الروسية التي كانت تقوم بالرحلة الجوية "9268" من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ فوق شبه جزيرة سيناء في مصر. وكانت الطائرة تحمل 217 راكبا و7 أشخاص من أفراد الطاقم. ولقي كلهم مصرعهم نتيجة الكارثة. ويعتبر جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن عملا إرهابيا يقف وراء هذه الكارثة.

المصدر: نوفوستي