 
مباشر
عاجل
مراسلنا: إحراق وتضرر ٥٠ مبنى حكوميا ومقرات حزبية في ميسان وذي قار والبصرة والديوانية والمثنى وواسط

لافروف يرحب بإطلاق سراح ماريا بوتينا

أخبار روسيا

لافروف يرحب بإطلاق سراح ماريا بوتينا
Sputnik ALEXANDR SCHERBAK
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlml

رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بقرار السلطات الأمريكية إطلاق سراح المواطنة الروسية ماريا بوتينا، التي اعتبرتها واشنطن "عميلة" روسية.

وقال لافروف للصحفيين، اليوم الجمعة: "نحن مسرورون لأن العدل الأمريكي اتخذ أخيرا، وبعد مماطلة طويلة، القرار الذي كنا نسعى إليه".

إقرأ المزيد
عودة الروسية بوتينا إلى بلادها بعد احتجازها عامين في الولايات المتحدة
عودة الروسية بوتينا إلى بلادها بعد احتجازها عامين في الولايات المتحدة

وجاء ذلك تعليقا على إطلاق سراح المواطنة الروسية ماريا بوتينا التي تم اعتقالها في الولايات المتحدة في يوليو عام 2018، والتي صدر بحقها حكم بالسجن 18 شهرا بتهمة العمل لصالح دولة أجنبية دون التسجيل كـ "عميل أجنبي" رسميا.

وتم نقل بوتينا من السجن إلى مركز احتجاز تابع لهيئة الهجرة تمهيدا لترحيلها إلى روسيا. ومن المتوقع أن تصل بوتينا إلى يوم السبت.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إنستغرام يمنع استخدام "فيلترز التجميل".. فما السبب؟