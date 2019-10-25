لافروف يرحب بإطلاق سراح ماريا بوتينا

رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بقرار السلطات الأمريكية إطلاق سراح المواطنة الروسية ماريا بوتينا، التي اعتبرتها واشنطن "عميلة" روسية.

وقال لافروف للصحفيين، اليوم الجمعة: "نحن مسرورون لأن العدل الأمريكي اتخذ أخيرا، وبعد مماطلة طويلة، القرار الذي كنا نسعى إليه".

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وجاء ذلك تعليقا على إطلاق سراح المواطنة الروسية ماريا بوتينا التي تم اعتقالها في الولايات المتحدة في يوليو عام 2018، والتي صدر بحقها حكم بالسجن 18 شهرا بتهمة العمل لصالح دولة أجنبية دون التسجيل كـ "عميل أجنبي" رسميا.

وتم نقل بوتينا من السجن إلى مركز احتجاز تابع لهيئة الهجرة تمهيدا لترحيلها إلى روسيا. ومن المتوقع أن تصل بوتينا إلى يوم السبت.

المصدر: وكالات