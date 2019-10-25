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لافروف: نرفض سيطرة الناتو على المنطقة الآمنة في شمال سوريا

أخبار روسيا

لافروف: نرفض سيطرة الناتو على المنطقة الآمنة في شمال سوريا
Sputnik YEKATERINA SHTUKINA
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده ترفض فكرة سيطرة الناتو على المنطقة الآمنة في شمال سوريا، واعتبر أن هذه الفكرة لا تتضمن أمورا جيدة.

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 وقال عقب محادثات مع نظيرته النرويجية في أوسلو اليوم: "روسيا ترفض فكرة سيطرة الناتو على المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا".

وأوضح لافروف للصحفيين ردا على سؤال: "إذا كانت عند حلف شمال الأطلسي بالفعل رغبة في الاضطلاع بهذه المهمة، فإن هذه الفكرة بالطبع لا تحمل أي شيء إيجابي في حد ذاته".

وتابع الوزير الروسي قائلا: "ليست هناك حاجة للبحث عن الخير عندما تكون بخير. هناك اتفاقات روسية-تركية تدعمها دمشق والأكراد، يجب تنفيذها".

وفي معرض تعليقه على فكرة إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا بقرار من مجلس الأمن الدولي، قال إن "الجانب الروسي لا يفهم جوهر وهدف مبادرة إنشاء منطقة أمنية في شمال شرق سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأكد أن المذكرة الروسية التركية التي وقعت في سوتشي هذا الأسبوع تضمن حقوق جميع الأطراف التي سوف تمتثل لجميع الاتفاقات، بما في ذلك الأكراد.

وختم قائلا لقد: "تم بالتأكيد احترام حقوق جميع الأطراف التي ستنفذ الاتفاقات التي شملتها المذكرة الموقعة من قبل رئيسي روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، خاصة وأن هذه الاتفاقيات تمت الموافقة عليها ودعمها من قبل كل من الرئيس (بشار الأسد) وزعماء قوات الدفاع الذاتي الكردية".

المصدر: "إنترفاكس"

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