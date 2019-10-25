وصول 300 عنصر من الشرطة العسكرية الروسية إلى سوريا

كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن وصول 300 عنصر من الشرطة العسكرية معززين بآليات مدرعة إلى سوريا، للمساعدة في انسحاب القوات الكردية من الحدود مع تركيا.

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وقالت وزارة الدفاع في بيان: إن "نحو 300 من أفراد الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة في جمهورية الشيشان، و 20 مركبة مدرعة من طراز Tiger و Typhoon-U وصلوا إلى قاعدة حميميم الجوية في الجمهورية العربية السورية لأداء مهام خاصة".

ووفقا للبيان، "ستباشر هذه الوحدة في تنفيذ مهمة المساعدة على ضمان سلامة السكان المحليين والحفاظ على القانون والنظام، والقيام بدوريات في المناطق المحددة، وكذلك المساعدة في انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتها إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية".

وتوصل الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، إلى اتفاق على مذكرة تفاهم حول سوريا، تنص على الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة بين تل أبيض ورأس العين، ودخول الشرطة العسكرية الروسية مع القوات السورية للمناطق المتاخمة لها مع انسحاب الوحدات الكردية.

وشن الجيش التركي يوم 9 أكتوبر الجاري، عملية عسكرية تحت اسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا بحجة "تطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي ، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

المصدر: "إنترفاكس"