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الدفاع الروسية: طائرة "تو-95" لم تخترق المجال الجوي لأي دولة أخرى أثناء تحليقها في أقصى شرق روسيا

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: طائرة
Reuters
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نفت وزارة الدفاع الروسية أن تكون طائرتها "تو-95" الاستراتيجية قد اخترقت المجال الجوي لأي دولة أخرى أثناء تحليقها في أقصى شرق روسيا.

وجاء نفي وزارة الدفاع ردا على مزاعم اليابان وكوريا الجنوبية حول اختراق القاذفة الروسية لمجالهما الجوي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات كورية جنوبية ويابانية اعترضت القاذفة الروسية أثناء قيامها بمهامها في أقصى الشرق الروسي.

المصدر: انترفاكس

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