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زاخاروفا تعلق على تهديدات ترامب بتدمير الاقتصاد التركي

أخبار روسيا

زاخاروفا تعلق على تهديدات ترامب بتدمير الاقتصاد التركي
Sputnik SERGEI PYATAKOV
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتدمير الاقتصاد التركي.

وكتبت زاخاروفا في صفحتها على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، أن "هذا هو أول رئيس أمريكي لا يخجل من تسمية الأمور التي كان يقوم بها أسلافه، بأسمائها".

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وكان ترامب قد هدد بـ "تدمير اقتصاد تركيا كليا" في حال قامت بأي شيء سيعتبره "تجاوزا للحدود"، أثناء عمليتها العسكرية بشمال شرقي سوريا.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الولايات المتحدة عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا وسط استعدادات تركيا لشن عملية عسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية في المنطقة، والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: RT

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