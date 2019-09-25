بوتين يلتقي مادورو في الكرملين

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء في الكرملين، مع نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

ويناقش الرئيسان بوتين ومادورو تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية، وكذلك الوضع في فنزويلا، بما في ذلك التدخل المباشر من قبل دول ثالثة في انتخابات هذا البلد.

ووصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى موسكو بزيارة رسمية، أمس الثلاثاء.

المصدر: نوفوستي