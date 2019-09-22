إطلاق سراح بحارة روس اختطفوا قبالة سواحل الكاميرون الشهر الماضي

أطلق القراصنة سراح البحارة الروس الثلاثة المختطفين في 15 أغسطس الماضي قبالة سواحل الكاميرون.

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وأفاد مصدر في شركة "MarConsult Schiffahrt" الألمانية المالكة لسفينة "مارمالايتا" المختطفة بأنه قد تم نقل البحارة الروس إلى ألمانيا، مضيفة في الوقت نفسه أن موعد عودتهم إلى الوطن ليست معروفة حتى الآن. ودقق المصدر أن كل البحارة على قيد الحياة وبصحة جيدة.

وقام القراصنة في 15 أغسطس الماضي في ميناء دوالا، أكبر مدينة في الكاميرون، بهجوم على سفينة الشحن "مارمالايتا" التابعة لشركة "MarConsult Schiffahrt" الألمانية التي كانت تبحر تحت علم أنتيغوا وبربودا.

واختطف القراصنة 8 أشخاص، من بينهم 3 مواطنين روس. وبدأت المفاوضات مع القراصنة حول مبلغ الفدية لقاء إطلاق سراح البحارة منذ نهاية الشهر الماضي.

المصدر: نوفوستي