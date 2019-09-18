الداخلية الروسية: رجل شرطة يفتح النار على زملائه بموسكو ويقتل واحدا
Sputnik NATALIA SELIVERSTOVA
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أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن أحد رجال الشرطة فتح النيران على زملائه في العاصمة موسكو، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخر بجروح.
وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن الحادث وقع بالقرب من محطة مترو "ريازانسكي بروسبكت" جنوب شرق موسكو، اليوم الأربعاء، خلال عملية لإلقاء القبض على رجل شرطة يشتبه بتلقيه رشاوى.
وفتح المشتبه به النار على رجال الشرطة الذين قاموا بالقبض عليه. وقتل رجل شرطة واحد وأصيب آخر بجروح بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى.
وأكدت الشرطة إلقاء القبض على مطلق النار، وفتحت تحقيقا في الحادث.
المصدر: تاس
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