روسيا تطور صاروخ أونيكس المضاد للسفن

قال ألكسندر ليونوف، مدير عام وكبير المصممين في شركة "بناء الماكينات الموحدة" الروسية، إن هذه المؤسسة العلمية الإنتاجية، ستقوم بتحديث صاروخ "أونيكس" المضاد للسفن.

وأضاف ليونوف: "سيبقى هذا الصاروخ لفترة طويلة في الخدمة القتالية. قدمنا عددا من المقترحات لتحسين مواصفات تحليقه ما سيسمح بزيادة فعاليته القتالية".

وتجدر الإشارة إلى أن "أونيكس" أو "P-800"، هو صاروخ سوفيتي-روسي، متوسط المدى مضاد للسفن، سرعته فوق صوتية، وهو مصمم لمكافحة السفن في ظروف التصدي الناري الشديد والتشويش الإلكتروني القوي.

ويصدر الصاروخ إلى الخارج تحت اسم "ياخنوت". ويمكن استخدامه أيضا ضد الأهداف البرية، ما يمكن من زيادة مداه القتالي. ويمكن نصب هذه الصواريخ على الغواصات والسفن والقوارب السطحية والطائرات ومنصات الإطلاق الساحلية.

المصدر: قناة زفيزدا