بوتين يهنئ كيم جونغ أون

أكدت برقية تهنئة بعث بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى زعيم كوريا الشمالية، أن تطوير التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ، يسهم في تحقيق الأمن بشبه الجزيرة الكورية وكامل المنطقة.

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ونشرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية نص البرقية التي بعث بها الرئيس الروسي للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بمناسبة تأسيس كوريا الديمقراطية، وجاء فيها: "أنا مقتنع بأن مواصلة تطوير الحوار والتعاون الثنائي في مختلف المجالات يتوافق مع المصالح الأساسية لشعبينا، ويسير في اتجاه تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي كامل منطقة شمال شرق آسيا".

ووصف الرئيس الروسي العلاقات بين بلاده وكوريا الشمالي بأنها "ودية وبناءة"، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا الأمر تأكد تماما خلال اللقاء الذي جمعهما في أبريل الماضي أثناء زيارة كيم جونغ أون، إلى فلاديفوستوك، في أقصى شرق روسيا.

كما أعرب الرئيس الروسي في برقيته عن تمنياته للزعيم الكوري الشمالي بوافر الصحة والنجاح، ولجميع مواطني بلاده بالسعادة والازدهار.

المصدر: نوفوستي