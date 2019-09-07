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الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا وأوكرانيا إلى "تكثيف الدفعة الإيجابية" بعد تبادل الأسرى

أخبار روسيا

الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا وأوكرانيا إلى
Reuters PIROSCHKA VAN DE WOUW
مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسية الخارجية، فيديريكا موغيريني
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رحبت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسية الخارجية، فيديريكا موغيريني، بتنفيذ روسيا وأوكرانيا عملية تبادل المعتقلين، اليوم السبت، داعية إلى تكثيف هذه الدفعة في العلاقات بين البلدين.

وقالت موغيريني، في بيان أصدره مكتبها الصحفي السبت: "يتوقع الاتحاد الأوروبي أن كل الأطراف ستقوم بتكثيف هذه الدفعة".

وتطرقت موغيريني مع ذلك في بيانها إلى المعتقلين الأوكرانيين الذين أفرجت عنهم روسيا، دون ذكر المواطنين الروس الذي اعتقلتهم كييف.

وأنجزت موسكو وكييف، في وقت سابق من السبت، نتيجة لمحادثات عدة أجراها مؤخرا الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أول عملية من نوعها في السنوات الأخيرة لتبادل المعتقلين لدى الطرفين بصيغة 35 شخصا مقابل 35 شخصا، في إجراء لاقى ترحيبا علنيا واسعا داخل البلدين وكذلك في العالم الغربي.

المصدر: وكالات

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