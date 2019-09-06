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بوتين: شبه جزيرة كامتشاتكا أجمل منطقة في العالم

أخبار روسيا

بوتين: شبه جزيرة كامتشاتكا أجمل منطقة في العالم
Sputnik Grigory Sisoiev
بوتين يعقد اجتماعا مع نشطاء منطقة الشرق الأقصى
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لم ير في العالم منطقة أجمل من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية ووصفها مع المحمية البيئية الواقعة فيها بلؤلؤة حقيقية.

بوتين: شبه جزيرة كامتشاتكا أجمل منطقة في العالم
Aleksadr Piragis
منظر من مناظر كامتشاتكا

وتعهد بدعم متحف البراكين المحلي إذا أنشئ عن طريق الجمعية الجغرافية الروسية.

جاء ذلك على لسانه في اجتماع عقده الجمعة 6 سبتمبر على هامش المؤتمر الاقتصادي الشرقي مع النشطاء الاجتماعيين في مجال تنمية منطقة الشرق الأقصى الروسي.

بوتين: شبه جزيرة كامتشاتكا أجمل منطقة في العالم
Sputnik Aleksadr Piragis
منظر من مناظر كامتشاتكا

وتحدث إليه مؤسس مركز الثقافة والتنوير "فولكاناريوم" في كامتشاتكا وعالم البراكين ،سيرغي سامويلينكو، عن نشاط مركزه وطلب من بوتين تأييد مبادرة إنشاء متحف البراكين في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

ووصف بوتين فكرة إنشاء متحف البراكين في كامتشاتكا بمبادرة ممتازة وتعهد بدعمها بشتى الوسائل بما في ذلك عن طريق الجمعية الجغرافية الروسية.

المصدر: نوفوستي

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