جثمان فاليريا (إيمان) بوروخوفا يوارى الثرى في موسكو

ووري جثمان فاليريا (إيمان) بوروخوفا، الثرى في موسكو، اليوم الخميس، وهي صاحبة الترجمة التفسيرية للمعاني القرآنية إلى اللغة الروسية، والتي توفيت الاثنين الماضي عن عمر يناهز 76 عاما.

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وحضر نحو 200 شخص الجنازة في مسجد موسكو الجامع الكبير، أما مراسم الدفن فجرت بمقبرة خوفانسكويي بجنوب غرب العاصمة الروسية.

وفي العام 1975، أصبحت فاليريا بوروخوفا، التي تخرجت في معهد موسكو الحكومي لإعداد المدرسين والمعلمين في اللغات الأجنبية، زوجة للمواطن السوري، محمد سعيد الرشد. وانتقلت بعد عدة سنوات إلى دمشق، حيث اعتنقت الإسلام على يد زوجها.

وفي تلك الفترة، بدأت بوروخوفا عملها على ترجمة المعاني القرآنية إلى الروسية، والذي أنهته عام 1991، ليصبح عملها أول ترجمة للمعاني القرآنية على يد امرأة.

وعرفت فاليريا (إيمان) بوروخوفا كشخصية اجتماعية بارزة، لعبت دورا هاما في حياة المسلمين الروس.

المصدر: RT